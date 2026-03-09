Do Českých Budějovic se vrátil IKARUS. Na zkoušku a na elektřinu

Domácí
Do ulic Českých Budějovic vyjel elektrobus značky IKARUS, který byl ve městě oblíbený před desítkami let. Teď už ovšem nejezdí na naftu, ale je elektrický. Dopravní podnik si vozidlo zapůjčil na testování v provozu.
video: DPCB
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:01

Důchodový věk zastropuje vláda na 65 letech později, teď chce řešit valorizace
Domácí
9. 3. 2026 12:36
00:36

Do Českých Budějovic se vrátil IKARUS. Na zkoušku a na elektřinu
Domácí
9. 3. 2026 12:30
00:39

Cíl zničen! Emiráty sestřelují íránské drony
Zahraniční
9. 3. 2026 12:22
00:59

Z nevzhledných brněnských ploch má vyrůst moderna
Domácí
9. 3. 2026 12:02
06:32

Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva
Domácí
9. 3. 2026 12:02
00:59

Benzínky po celém světě zažívají nával, řidiči se zásobují
Zahraniční
9. 3. 2026 11:50
02:06

Seznamte se s finalistkami Miss Czech Republic 2026
Společnost
9. 3. 2026 11:50
00:39

Synagogou v belgickém Lutychu otřásla exploze
Zahraniční
9. 3. 2026 11:48
00:06

Slávistický fyzioterapeut Daniel Berger nakopl sparťana Jana Kuchtu
Sport
9. 3. 2026 10:02
54:02

Kyberzločin je třetí největší ekonomikou světa. Česko je v hledáčku, varují experti
Domácí
9. 3. 2026 10:00
00:32

Sexy dvojčata z Británie bodují ve světě fitness
Lifestyle
9. 3. 2026 9:50
00:54

Místo sídla firmy má být hlavní vstup do velkého parku Kraví hora
Domácí
9. 3. 2026 9:38
01:32

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená
Domácí
9. 3. 2026 9:22
00:36

Ve Smrtonosné zbrani skončila v posteli s Gibsonem, jak vypadá po třiceti letech?
Společnost
9. 3. 2026 9:10
00:49

Na dům zpěvačky Rihanny se střílelo, kulka proletěla zdí dovnitř
Společnost
9. 3. 2026 8:58
00:41

Írán vypálil další rakety. V Bahrajnu zranil 32 lidí včetně dětí
Zahraniční
9. 3. 2026 8:22
00:33

Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila
Zahraniční
9. 3. 2026 8:14
01:00

V Litoměřicích hloubí vrty kvůli geotermálnímu vytápění
Domácí
9. 3. 2026 7:10
00:48

IQOO 15 Ultra Trailer
Lifestyle
9. 3. 2026 0:06
00:43

vivo X Fold5
Lifestyle
9. 3. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.