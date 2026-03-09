Do Českých Budějovic se vrátil IKARUS. Na zkoušku a na elektřinu
9. 3. 2026 12:30 Domácí
Do ulic Českých Budějovic vyjel elektrobus značky IKARUS, který byl ve městě oblíbený před desítkami let. Teď už ovšem nejezdí na naftu, ale je elektrický. Dopravní podnik si vozidlo zapůjčil na testování v provozu.
