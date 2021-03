VIDEO: Do ČR dorazil lék firmy Regeneron. V Motole ho dostal první pacient Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do ČR dorazil lék firmy Regeneron. V Motole ho dostal první pacient

Do Česka v pátek dorazily první čtyři tisíce dávek léku proti covidu-19 od firmy Regeneron. Celkem do ČR přivezou 12 tisíc dávek. Lék má zaměřit těžkému průběhu nemoci u rizikových osob. Ve Fakultní nemocnici Motol jej již dostal první pacient a další by měli následovat.

video: iDNES.tv