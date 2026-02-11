Do jihomoravských masopustů proniká moderna

Domácí
Masopustní veselí vrcholí v těchto dnech na celé jižní Moravě, průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek už prošel také Znojmem. Fašank, jak se tomuto období také říká, trvá od svátku Tří králů do Popeleční středy, která letos připadá na 18. února. Programy akcí přitom ukazují, že vedle folkloru dostávají prostor také moderní formy oslav
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:32

Dvojici soudí za utýrání novorozené holčičky
Krimi
11. 2. 2026 12:26
01:32

Schillerová hájí rozpočet a schodek 310 miliard, podle opozice porušuje zákon
Domácí
11. 2. 2026 11:48
01:18

Expremiér Fiala nebude kandidovat do Senátu ani na post prezidenta
Domácí
11. 2. 2026 11:22
01:42

Do jihomoravských masopustů proniká moderna
Domácí
11. 2. 2026 10:52
00:49

Významná ruská rafinerie hoří, dopadly tam ukrajinské drony
Zahraniční
11. 2. 2026 10:32
00:47

Ruský útok na Charkov si vyžádal 4 mrtvé, včetně tří dětí
Zahraniční
11. 2. 2026 10:12
01:14

Letadlo při nouzovém přistání v Mogadišu přejelo ranvej a skončilo na mělčině
Zahraniční
11. 2. 2026 9:58
01:18

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava
Domácí
11. 2. 2026 9:36
00:56

V Číně začalo cestovní šílenství, denně je v pohybu čtvrt miliardy lidí
Zahraniční
11. 2. 2026 9:36
29:40

Trump mě zklamal. Dělá katastrofální chyby, ale má i úspěchy, říká Joch
Rozstřel
11. 2. 2026 9:30
00:51

Celníci odhalili ve Zlínském kraji už čtvrtou nelegální pálenici během 50 dnů
Krimi
11. 2. 2026 9:20
00:56

Byla to nuda. Komentátor se omlouval za trapas během přenosu
Sport
11. 2. 2026 8:30
01:15

Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice
Zahraniční
11. 2. 2026 7:58
01:10

Pěšky i na invalidním vozíku. Buddhističtí mniši pochodovali za mír 3700 kilometrů
Zahraniční
11. 2. 2026 7:26
00:26

Muž v kukle u dveří, pak matka moderátorky zmizela. FBI má prvního podezřelého
Zahraniční
11. 2. 2026 7:22
00:53

V Lounech spadla část hradeb, museli je podepřít
Krimi
11. 2. 2026 7:20
00:42

Města bojují s vizuálním smogem
Domácí
11. 2. 2026 5:58
01:24

VW udělal z elektrické dodávky I.D. Buzz raketu
Technika
11. 2. 2026 0:06
01:08

Muži dávají kurz pečení ženám před svatbou, popsala cukrářka Fabešová
Lifestyle
11. 2. 2026 0:06
02:09

Káhirská akce Den na Epsteinově ostrově vyvolala pobouření
Zahraniční
10. 2. 2026 21:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.