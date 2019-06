VIDEO: Do kostela v Neratově zatéká prosklenou střechou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do zachráněného poutního kostela v Neratově v Orlických horách zatéká. Voda při deštích místy prosakuje do unikátní částečně prosklené střechy ve tvaru kříže, kterou čeká oprava. Na konci války poničil původní střechu požár, farář s dalšími obnovuje budovy v původně německé vsi od devadesátých let.

