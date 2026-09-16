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Do parku Budoucnost se dá jít na piknik i nabrat klid

Domácí
V Havlíčkově Brodě se po revitalizaci otevřela další část parku Budoucnost. Proměnou prošlo okolí rybníků Obora a Hastrman až po ulici Prokopa Holého. Park nyní láká nejen na opravenou síť cest, ale i na řadu novinek.
video: iDNES.tv
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