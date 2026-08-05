Do Prazdroje míří obří nádoby na máčení ječmene, ušetří tisíce kubíků vody
5. 8. 2026 11:40 Domácí
Za hluboké tmy a dočasnou dírou v plotu naváží specializovaná firma do Plzeňského Prazdroje obří nádoby na máčení ječmene, takzvané náduvníky. Odstartovala tak investice do sladovny největšího českého pivovaru za téměř čtvrt miliardy. Přinese zvýšení kapacity máčírny a výrazné úspory vody.
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