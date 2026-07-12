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Do školní jednotřídky chodil básník Nezval

Domácí
Šemíkovice na Třebíčsku jsou obyčejnou malou vesničkou na samém jihovýchodu Vysočiny. Na významu ji notně přidává spojení s osobou Vítězslava Nezvala. Básník zde vyrůstal a na místo, kde trávil mládí, později i rád vzpomínal. Obec nyní dokončila opravu školní jednotřídky, v níž Nezvalova rodina žila.
video: iDNES.tv
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