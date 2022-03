VIDEO: Do vojenského areálu v Olomouci se zakously bourací stroje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do vojenského areálu v Olomouci se zakously bourací stroje

Do rozsáhlého vojenského areálu v jižní části Olomouce se zakously bourací stroje. Jejich potravou se stane třicet pět zchátralých objektů, které mají zmizet do konce roku. Do patnácti let je nahradí nová městská část, lokalita pro bydlení, práci, nákupy a trávení volného času.

video: iDNES.tv