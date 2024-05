VIDEO: Do zásobníku spalovny se vejde 2000 tun odpadu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do zásobníku spalovny se vejde 2000 tun odpadu

Plzeňský kraj v přepočtu na obyvatele vyprodukuje nejvíce komunálních odpadů ze všech krajů České republiky. To a mnohem více zajímavých informací se dozvěděli během exkurze návštěvníci spalovny v Chotíkově u Plzně. Například i to, že lidé jsou schopní do komunálního odpadu vyhodit třeba poloosu z auta či lednici. Nebo to, že až 50 procent plastu ze žlutých kontejnerů mizí také ve spalovně.

video: iDNES.tv