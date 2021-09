VIDEO: Do zlatého vejce vloží zprávy o dnešním lidstvu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do zlatého vejce vloží zprávy o dnešním lidstvu

Co by měli naši prapravnuci vědět o dnešní době? Vzkazy příštím generacím vloží lidé do obří schránky malíře z Břeclavi. Otevřou ji až za sto let.

video: iDNES.tv