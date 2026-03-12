Dobíjecí automat na jízdenky bude na náměstí v Jihlavě už jen jeden
12. 3. 2026 8:08 Domácí
Cestující jihlavské MHD, kteří jsou zvyklí využívat služby zákaznického střediska dopravního podniku na Masarykově náměstí, zažívají změny. Stejně tak ti, kteří byli roky zvyklí na dva dobíjecí automaty na stejném náměstí.
00:30
Íránské lodě zasáhly v iráckých vodách dva tankery
Zahraniční12. 3. 2026 8:30
00:44
Íránský dron zasáhl luxusní čtvrť v Dubaji
Zahraniční12. 3. 2026 8:24
03:55
Medieval: The Game - hra podle filmu Jan Žižka
Lifestyle12. 3. 2026 0:06
00:30
Dacia Striker je novým crossoverem od rumunské značky
00:45
Oukitel WP60 je stylový a odolný mobil
01:52
Vím, že jsi lenoch. Chci mít jistotu, že o to opravdu stojíš, řekl Jakubovi trenér
01:32
Papal a papal. Jakubova maminka Lenka si myslí, že vše začalo už v dětství
00:56
Jakub má sedavou práci, do které skoro tři hodiny denně dojíždí autem
02:43
INEOS Grenadier
01:02
Hasiči zasahovali u kanystru s rozlitou kyselinou
Domácí11. 3. 2026 21:18
00:48
Řidič nezvládl zatáčku, vylétl ze silnice a otočil auto na bok
Domácí11. 3. 2026 20:30
02:37
Koalice prosadila rozpočet a schodek 310 miliard
Domácí11. 3. 2026 20:16
04:11
Ukrajinci nám ukázali, čím sestřelují šahídy
Zahraniční11. 3. 2026 20:00
00:50
Situace na Blízkém východě neomlouvá zrušení sankcí na Rusko, shodli se lídři G7
Zahraniční11. 3. 2026 18:48
01:08
Na prkna Moravského divadla Olomouc se vrací balet Romeo a Julie
Domácí11. 3. 2026 17:46
00:36
Krokodýl siamský se snaží zalíbit samici vodním tancem
Domácí11. 3. 2026 17:30
01:11
Za pád omítky na malého hocha zaplatí ředitel školy pokutu
Krimi11. 3. 2026 17:02
01:20
Nová expozice v Terezíně mapuje zločiny proti lidskosti
Domácí11. 3. 2026 17:00
04:30