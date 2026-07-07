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Dobrodružná Expedice Monoxylon V se plavila po Egejském moři

Domácí
Archeologická expedice Monoxylon V dorazila v pátek do cíle čtrnáctidenní plavby Egejským mořem. Experimentální archeologové z východních Čech v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu po moři ve 12 etapách urazili 430 kilometrů. Během expedice natáčeli dobový dokument, jindy zase převrátili člun a celá posádka skončila ve vodě.
video: Expedice Monoxylon V
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