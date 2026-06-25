Dobrovolníci opravují stoleté přírodní divadlo na Chlumu (březen 2026)
25. 6. 2026 10:52 Domácí
Oblíbený amfiteátr na Chlumu u Hradce Králové prošel zčásti opravou. Parta dobrovolníků tam ve volném čase renovovala polovinu hlediště a další zázemí. Stoleté přírodní divadlo v létě láká na divadelní představení pod širým nebem. Už v pátek 26. června tu Aleš Háma a Tereza Kostková vystoupí ve hře Za dveřmi kanceláří.
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Dobrovolníci opravují stoleté přírodní divadlo na Chlumu (březen 2026)
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