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Dočasně přeruší rekonstrukci ulice Jiráskova, kvůli tunelu

Domácí
V Jihlavě během víkendu na dva dny otevřou Jiráskovu ulici, kvůli souběžnému čištění Jihlavského tunelu.
video: iDNES.tv
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