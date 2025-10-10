Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající trojkoalice se dohodli, že ANO bude mít devět křesel ve vládě, Motoristé sobě čtyři a SPD tři plus navíc křeslo šéfa Sněmovny, které má obsadit Tomio Okamura.
video: Instagram/@Andrej Babiš
