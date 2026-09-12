Dokončovaná Palačovská spojka se otevřela cyklistům
12. 9. 2026 17:30 Domácí
Klíčové spojení Valašska s dálniční sítí je skoro hotové. Na novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí silničáři mimořádně pustili chodce a cyklisty. Pro řidiče bude průjezdná ke konci října.
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Dokončovaná Palačovská spojka se otevřela cyklistům
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