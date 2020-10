VIDEO: Ukázali jsme, že se umíme dohodnout, zní z TOP 09 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krátce před třetí hodinou dorazil do štábu TOP 09 poslanec Dominik Feri a okomentoval odhadovanou vysokou volební účast. Uvedl, že zatím není jasné, která část voličského spektra k volbám dorazila. „Samozřejmě bych si přál, aby dorazili hlavně voliči, kteří nás podporují, to znamená hlavně mladší voliči a městští voliči. Uvidíme, jestli se to stalo,“ řekl poslanec.

