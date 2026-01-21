Domov seniorů u Svitav ukazuje budoucnost. Podpírá ho strom

Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává nový rozměr do budoucna. V moderně pojatých interiérech, kde je kladen důraz na soukromí, bude ve dvou domácnostech bydlet 20 klientů.
