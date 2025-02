VIDEO: Já jsem s tím, co Donald Trump dělá a říká, úplně v pohodě, řekl Radim Fiala /SPD/ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Já jsem s tím, co Donald Trump dělá a říká, úplně v pohodě. Že ta válka ani neměla na Ukrajině začít, že prostě má svoje výhrady k panu prezidentu Zelenskému - já taky. Podle mého názoru to jde tak, jak to má jít, směřuje to k nějaké dohodě o míru, o urovnání toho konfliktu,“ řekl Radim Fiala /SPD/ v pořadu FTV Prima 360°. „ODS je stoprocentně na straně té oběti, to znamená Ukrajiny, a vždycky budeme bojovat za to, aby Ukrajina z té války vzešla jako suverénní stát, který je ve svých hranicích před tou barbarskou agresí, to je jednoduchá odpověď k Ukrajině,“ reagoval Karel Haas /ODS/.

