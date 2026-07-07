Trump v AI videu „léčí“ Robertsovou a De Nira ze syndromu vyšinutí z Trumpa
7. 7. 2026 11:06 Domácí
Podle prezidenta Donalda Trumpa byl několika hollywoodským hvězdám diagnostikován falešný „syndrom vyšinutí z Trumpa“. Všechny celebrity, které Trump kritizuje ve videu vytvořeném umělou inteligencí, jsou jeho otevřenými kritiky. Video, které připomíná reklamu na léky, obsahuje umělou inteligencí generované klipy falešných referencí herců Julie Robertsové, Roberta De Nira nebo Whoopi Goldbergové.
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