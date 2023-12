VIDEO: Dopis od plzeňských trojčat si Ježíšek odnesl i s cukrovím do pěti minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dopis od plzeňských trojčat si Ježíšek odnesl i s cukrovím do pěti minut

Ani letos nevynechají plzeňská trojčata Jakub, Matyáš a Vojtěch o Štědrém dnu návštěvu zoologické zahrady. Osmiletí hoši si tak zkrátí čekání na Ježíška, který jim, jak doufají, přinese to, o co si napsali – dres plzeňské Viktorky, lego a bundu Harryho Pottera. A maminka Petra Kučerová ještě připsala tolik potřebné ponožky. „Ježíšek si dopis vzal během pěti minut, co jsme ho dali za okno,“ prozradili sourozenci.

video: iDNES.tv