Dotace by se měly rušit na úrovni celé EU, myslí si Kovanda

„Když běží šest běžců, což jsme my a okolní země, pět z nich má těžký doping v podobě dotací a my máme málo dopingu, tak morálně jsme na tom sice dobře, ale ten závod prohrajeme. Takže si musíme říci, že pokud bychom tedy chtěli rušit dotace, což je správné z hlediska vlivu na trh, tak se to ale musí odehrát na úrovni celé Evropské unie,“ řekl ekonom Lukáš Kovanda v pořadu 360°.

video: 360° / CNN Prima News