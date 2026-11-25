Doubravka v kleštích aneb únikovka téměř bez řešení
25. 11. 2026 10:04 Domácí
perex: Tradiční plzeňská únikovka, kdy řidiči hledají použitelnou trasu mezi nepřeberným množstvím uzavírek, letos neskončila nástupem dětí do školy. Pokračuje dosud. Nejhůř jsou na tom obyvatelé městské části Doubravka společně s Bukovcem, Újezdem, Zábělou a Červeným Hrádkem. Dohromady v téhle oblasti žije kolem 17 tisíc lidí. A v současné době mají jen jednu silnici bez omezení a uzavírek do centra města.
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