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Douglas na Ještědu. Znělka zve na festival

Domácí
Cameron Douglas, syn oscarového herce Michaela Douglase, šplhá společně se svým parťákem na Ještěd dát si nejlepší pivo ve městě. Černobílý snímek s vtipnou pointou zve fanoušky kinematografie na letošní ročník Sportfilm Festivalu, který se v těchto dnech koná v Liberci.
video: Sportfilm Festival Liberec
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