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Pracujeme na modernizaci systému DROZD, řekl ministr. Posílily i konzulární služby

Domácí
Ministerstva zahraničí a místního rozvoje spolu se zástupci cestovních kanceláří představily na tiskové konferenci rady pro Čechy mířící na letní dovolenou. Vysvětlily, jak se připravit na cestu i co dělat při komplikacích v cizině. „Ministerstvo začalo pracovat na modernizaci systému DROZD,“ uvedl šéf české diplomacie. Systém by měl do budoucna cestovatelům v mimořádných situacích nabídnout nové možnosti, například přihlášení k repatriačním letům. Podle Macinky je ale nejdůležitější prevence, a proto by se lidé měli do systému registrovat před každou cestou do zahraničí.
video: ČTK
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