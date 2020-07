VIDEO: Dovolená za socialismu: k moři jeli jen „vyvolení“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dovolená za socialismu: k moři jeli jen „vyvolení“

Na začátku padesátých let minulého století připomínaly naše hranice nedobytnou pevnost. Cestovat do ciziny se prakticky nedalo. V období normalizace, tedy v 70. letech, se už do zahraničí jezdilo více. Ten správný směr ale stále udávala komunistická strana.

video: iDNES.tv, Česká televize