Drama na Příbramsku. Policisté stříleli na ujíždějící vůz

Tři čtvrtě hodiny pronásledovalo několik hlídek ujíždějící vozidlo, které místy jelo rychlostí 160 km/h. Honička se odehrála v pondělí kolem čtvrté hodiny ranní. Policisté si v Dobříši všimli vozidla, kterému nesvítilo přední světlo, a rozhodli se ho zastavit. To však rozhodně neměl v úmyslu řidič automobilu, který začal okamžitě ujíždět na dálnici D4 ve směru na Příbram. Na pomoc policisté přizvali i leteckou službu. U osady Zrůbek neváhal agresivní řidič vytlačit policejní auto do příkopu. Následně musela další hlídka střílet. Zasáhnout chtěla pneumatiky. Přesto agresor pokračoval v jízdě až do Sedlčan, kde kličkoval obytnou zástavbou. Odtud pokračoval zpět směrem na Zrůbek, kde čekající policisté použili zastavovací pás. I s prázdnými pneumatikami ujel ještě několik desítek metrů, než hlídky ujíždějící auto vytlačily mimo komunikaci. Na místě potom policisté zadrželi dvě osoby, obě pod vlivem amfetaminu. Čtyřicetiletý řidič seděl za volantem kradeného auta. Po zatčení ho policisté obvinili trestného činu násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky až na šest let.

video: Policie ČR