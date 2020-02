VIDEO: Dřevěná studna nalezená na Chrudimsku je nejstarší na světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dřevěná studna nalezená na Chrudimsku je nejstarší na světě

Dřevěná studna, kterou archeologové našli při záchranném výzkumu pod budoucí dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji, je nejstarší pravěká dřevěná struktura na světě. Potvrdil to dosavadní výzkum archeologů, kteří ji datují do let 5256 až 5255 před Kristem.

