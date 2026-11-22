Dřevorubci trénují na Písecku
22. 11. 2026 11:50 Domácí
Karel Diviš a David Kučera soutěží v sérii Stihl Timbersports. Při trénincích na Písecku přeseknou až 50 kubíků dřeva za rok. Na videu se Diviš připravuje na disciplínu underhand chop, kdy zatesávají sekeru jen kousek od svých chodidel. I proto nosí speciální ponožky.
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Dřevorubci trénují na Písecku
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