Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení

10. 11. 2025 18:38 Domácí
Nebezpečný řidič driftoval v Kladně na veřejném parkovišti. Zasáhli místní strážníci, na jejichž výzvu k zastavení nereagoval a pokusil se ujet. Následně narazil do stožáru veřejného osvětlení. Tamější ulice byla kvůli nehodě částečně uzavřena.
01:11
