VIDEO: Žena se pokusila propašovat drogy ve spodním prádle, celníci na pražském letišti ji odhalili Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena se pokusila propašovat drogy ve spodním prádle, celníci na pražském letišti ji odhalili

a začátku května operativci odboru pátrání Generálního ředitelství cel na Letišti Václava Havla zadrželi 55letou Češku, která pašovala 170 gramů metamfetaminu. Do Prahy přicestovala z Bukurešti. Po celní kontrole byla žena podrobena osobní prohlídce. Dva sáčky s drogou měla zašité v podprsence. Dle zjištěných informací cestovala na letecké lince pravidelně. V Rumunsku metamfetamin vařila a část převážela do České republiky. Sama je uživatelkou drog. Zda byla droga určena pro český trh je předmětem dalšího šetření. Po zadržení a následných úkonech trestního řízení byla pašeračka předána Policii ČR. Za nezákonné jednání hrozí ženě trest odnětí svobody v trvání dva roky až deset let.

video: Celní správa