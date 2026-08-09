Drsnému severu chci nabídnout oázu klidu, říká majitelka levandulové farmy
9. 8. 2026 7:54 Domácí
Když před devíti lety přišla na starý statek v Raspenavě na Frýdlantsku, netušila, že tam jednou budou lidé jezdit za vůní levandule, domácími výrobky nebo odpočinkem. Majitelka levandulové farmy Adéla Roubíčková začínala postupně. Nejdříve pozorovala krajinu, potom vysadila první levandule a dnes se stará o tisíce rostlin i ovce.
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