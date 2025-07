VIDEO: Druhá část železničního mostu je pryč. Večer jí nahradí nový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Druhá část železničního mostu je pryč. Večer jí nahradí nový most

Velmi pomalý převoz těžké konstrukce v noci napříč Prahou i uzavřená Nádražní ulice. To jsou okolnosti, za nichž vrcholí přípravy na výměnu železničního mostu na Smíchově, který je součástí přestavby tamního nádraží. S osazováním nového mostu by dělníci měli začít v úterý večer, práce potrvají až do rána.

