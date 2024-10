VIDEO: Lidé budou odcházet do penze nejpozději v 67 letech, chce nově vláda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do návrhu důchodové reformy chce vláda doplnit strop zvyšování věku odchodu do důchodu 67 let. To je novinka. S žádným stropem zatím vláda vůbec nepočítala. Opoziční SPD tak vládnímu návrhu dala přezdívku „z práce do rakve“. Šéf ANO Andrej Babiš řekl, že jeho hnutí vrátí hranici věku odchodu do penze na 65 let.

video: PSPČR