KONTEXT: Zaměstnanci 60+ podle Maláčové nemají šanci. Pomůže rekvalifikace, říká Pertold

Vláda v úterý schválila návrh důchodové reformy. Počítá se zvyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování doby dožití. Lidé, kteří se dožijí 65 let, budou podle poradce Mariana Jurečky Filipa Pertolda pobírat penzi průměrně 21,5 roku. „Je to nerealistické, systém nebude fungovat“ myslí si exministryně Jana Maláčová. Oba byli hosty podcastu Kontext.

