Důchodová reforma platí, rozhodl Ústavní soud. Zrušit ji chtělo hnutí ANO

Ústavní soud potvrdil platnost důchodové reformy. Její zrušení neúspěšně navrhovali poslanci opozičního hnutí ANO. Nyní je hranice věku odchodu do důchodu 65 let. Později mají podle reformy, kterou v parlamentu prosadila vláda Petra Fialy, do penze odcházet lidé, kteří se narodili po roce 1965.

video: ČTK