Důchodový věk zastropuje vláda na 65 letech později, teď chce řešit valorizace

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Juchelka. V první důchodové novele od ledna, chce kabinet řešit valorizace či navýšení penzí podle věku.
video: ČTK
