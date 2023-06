VIDEO: Reagujeme na to, že důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, řekl Jurečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Reagujeme na to, že důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, řekl Jurečka

Poslanci začínají projednávat návrh vlády zpomalit valorizace penzí a zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchod. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd.

video: PSPČR