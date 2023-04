VIDEO: Dům za desítky milionů korun stále zeje prázdnotou. Změní se to, říká radní Bendl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dům za desítky milionů korun stále zeje prázdnotou. Změní se to, říká radní Bendl

V polích u Říčan stojí zhruba dvacet let dům, který je těsně před dokončením, ovšem nikdy v něm nikdo nebyl. Pozůstatky minulých vedení Středočeského kraje se teď snaží napravit současné vedení, které by dle původního záměru vrátilo do areálu krajské silničáře, ale nově i výjezdové stanoviště záchranné služby.

