Dům ve Velkých Petrovicích zaplavila Metuje počtvrté

Dvě rodiny ve Velkých Petrovicích na Náchodsku přečkaly tak tak nedělní povodeň na Metuji. K hladině z roku 1997 chyběl metr, zvládli to díky odčerpávání a zásahům hasičů jen s 30 centimetry v přízemí či zatopenými zahradami. Naštěstí přestalo pršet a neprotrhl se rybník ve Zdoňově. Zoufají si, že i když je to už čtvrtá povodeň za padesát let, pro Povodí Labe je to okrajová záležitost

video: iDNES.tv