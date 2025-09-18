Z obchodního domu Máj se před rokem stal dům zábavy. Navštívili jsme ho

Výhodou domu zábavy na Národní třídě je jeho umístění v centru Prahy. Jsou tu umístěné restaurace a bary, tři patra jsou věnovány různým hrám a zábavě, jedno patro patří české historii. A navíc je nahoře skvělý výhled na Prahu. Podívejte se, jak se místo za poslední rok proměnilo.
video: Ivo Helikar, Petr Fila, iDNES.tv
