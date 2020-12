VIDEO: Důvod k rezignaci kvůli vyšetřování havárie na Bečvě nevidím, brání se Brabec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Důvod k rezignaci kvůli vyšetřování havárie na Bečvě nevidím, brání se Brabec

Ministr životního prostředí Richard Brabec by měl podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka rezignovat kvůli kauze otravy řeky Bečva, protože se nechová jako ministr životního prostředí. Brabec by měl být podle něj první, kdo pošle inspekci do podniku DEZA, který je dle místopředsedy STAN v okruhu podezřelých ze znečištění řeky. Brabec výzvu k rezignaci odmítl.

video: PSPČR