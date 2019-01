VIDEO: Dvaasedmdesátiletý otužilec udržuje na jezeře místo ke koupání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvaasedmdesátiletý otužilec udržuje na jezeře místo ke koupání

Kdyby si Jaroslav Machulka každé ráno nedal aspoň studenou sprchu, nebyl by to on. Otužování k jeho životu patří stejně jako kolo, které od podzimu do jara denně využívá k tomu, aby se z olomouckého sídliště Povel dopravil za město na přírodní jezera Poděbrady.

video: iDNES.cz