Exprezident Václav Klaus vystoupil silně kriticky ke dvacátému výročí vstupu České republiky do Evropské unie. „Za dvacet let úspěšného vývoje Českého republiky to nepovažujeme,“ řekl jménem Institutu Václava Klause. „Nesouhlasíme s jednostrannými, účelovými hodnoceními,“ řekl bývalý prezident. „Hlasoval jsem samozřejmě v referendu proti vstupu do EU,“ řekl Klaus.

video: ČTK