Dvacet růží pro Ležáky. Poslední přeživší uctila památku svých nejbližších

Domácí
V den svých šestaosmdesátin vysadila poslední přeživší ležácké tragédie Jarmila Doležalová před hřbitovem ve Včelákově na Chrudimsku dvacet růží. Společně se školáky, příbuznými i starostou Chrudimi Františkem Pilným tak připomněla oběti ze své rodiny i děti zavražděné po vypálení Ležáků. Přímo u památníku pak pokřtila rozšířené vydání své knihy s nově vloženým rodokmenem.
