Dvojice čápů se opozdila na Uničovsku. O dokrmení se přou odborníci s zachránci
11. 11. 2025 11:14 Domácí
Případů, kdy se čápi nevydají na dlouhý let do Afriky nebo alespoň do teplejších krajin Evropy podle ornitologů mírně přibývá. Dva takoví opozdilci zůstávají i po odletu rodičů a dalších mláďat na Uničovsku. Místní záchranná stanice už je i přikrmila. Letošní mláďata už zřejmě zůstanou.
00:52
