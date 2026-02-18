Dvoranu Corsa v Ústí čeká velká proměna

Domácí
Po letech debat o budoucnosti areálu Corso v ústecké části Krásné Březno se město pouští do konkrétních stavebních zásahů. Vnitroblok komplexu, v němž sídlí například poliklinika či městská policie, projde letos rozsáhlými úpravami, jejichž cílem je zlepšit technický stav prostoru i jeho dostupnost pro veřejnost. Radní už schválili výběr firmy, která práce provede, a pokud půjde vše podle plánu, stavba začne v průběhu února.
video: iDNES.tv
