Sochařské dílo za 1,45 miliardy. Dvorecký most se otevřel novinářům

Stavba Dvoreckého mostu, který propojí Smíchov s Podolím začala v září 2022 a v současné době jde do finále. Nedávno na něj dělníci položili tramvajové koleje. Dvorecký most má sloužit hlavně autobusům a tramvajím pražské MHD. Počítá se na něm ale také s cyklisty a chodci. Auta na něj ale nesmí. Výjimku mají pouze vozidla integrovaného záchranného systému. Zrychlení dopravy v Praze má most přinést hlavně díky propojení dvou důležitých tramvajových linek: Palackého náměstí – Braník – Modřany a Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Barrandovem.