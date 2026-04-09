Dvorecký most má hlavně pasovat mezi ostatní pražské mosty, říká architekt

Domácí
Architekti se při návrhu nového Dvoreckého mostu snažili, aby zapadl mezi ostatní pražské mosty přes Vltavu. Z toho organicky vzešlo i využití kubistických prvků. Novinářům to při dnešní prohlídce mostu řekli autoři jeho návrhu Radek Šíma a Štěpán Braťka ze studia Atelier 6. Most určený pro MHD, chodce, cyklisty a složky integrovaného záchranného systému se pro běžný provoz otevře v sobotu 18. dubna, den předtím se na něm bude konat akce pro veřejnost. Jeho stavba začala v roce 2022 a vyjde na zhruba dvě miliardy korun.
Dvorecký most má hlavně pasovat mezi ostatní pražské mosty, říká architekt
Domácí
9. 4. 2026 19:12
Na Semilsku hoří průmyslová hala
