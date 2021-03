VIDEO: Dvorský most jde k zemi, nahradí ho nový Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvorský most jde k zemi, nahradí ho nový

Na místě demolice karlovarského Dvorského mostu se dnes konal kontrolní den. Most jde postupně k zemi a na jeho místě vyroste do konce roku most nový.

